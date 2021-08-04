"Сьогодні на Олімпіаді – день України": Зеленський відреагував на завоювання 4 медалей

Зеленський в захваті від результатів українських олімпійців. Колаж "Сьогодні"

Україна на Олімпійський іграх в Токіо сьогодні зробила прорив, завоювавши за пару годин чотири медалі. Президент Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, особливо з першим "золотом".

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Про це він написав у Twitter.

"Срібло" Парвіза Насібова

"Вітаю Парвіза Насібова, який здобув для України срібну медаль у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг на Олімпіаді! У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець".

Трохи не дотягнув до "золота"

"Золото" Жана Беленюк

"Таке довгоочікуване перше "золото" для України в Tokyo-2020. Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці".

Золотоносний "слуга народу"

"Бронза" Марти Федини та Анастасії Савчук

"Справжнє медальне "цунамі" влаштували Україні водні грації з Харкова Марта Федина та Анастасія Савчук. Дякую дівчатам за "бронзу" на Олімпіаді. Це перша олімпійська нагорода України в артистичному плаванні. Свято спорту триває".

Українські грації порадували

"Бронза" Ірини Коляденко

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"Сьогодні на Олімпіаді – день України. Ще одна медаль для України на іграх у Tokyo. Вітаю нашу Ірину Коляденко з отриманням "бронзи" у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг! У скарбничці нашої збірної вже 11 олімпійських нагород".

У жіночій боротьбі теж все добре у нас

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала привітання від Зеленського.

Але були не тільки хороші новини. Нещодавно Зеленський позбавив стипендії трьох спортсменів, які попалися на допінгу.

Всі подробиці в спецтемі Олімпіада-2020