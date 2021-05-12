Секс-вечірка проти Путіна: Лещенко з "Укрзалізниці" безглуздо виправдав дружину за виступ у Москві

Колаж "Сьогодні"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко назвав концерт в Москві його дружини Анастасії Топольської (Dj Nastia) підтримкою жертв режиму президента РФ Володимира Путіна.

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Про це він розповів в ефірі 4 каналу.

Він вважає, що його дружина заслуговує на підтримку від українців за популяризацію України у світі, оскільки вона відома діджейка. Також він зазначив, що вона не змінила громадянство, хоча багато разів могла це зробити.

Разом з тим член наглядової ради "Укрзалізниці" на її виправдання заявив, що поїздка Анастасії у Москву була для підтримки их людей, які є прямими жертвами режиму Путіна.

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"Щодо конкретно заходів, які відбувалися у Росії, то насправді вона в країні, яка обмежує цю культуру і представників цієї культури... Тому що в Росії цей захід, який відбувався, він відбувався, зокрема, за участі багатьох представників ЛГБТ-спільноти – меншості, яка страждає від Путіна, від Кадирова (глави Чечні)", – заявив Лещенко.

Нагадаємо, на скандал, спровокований її поїздкою до країни-агресора, дружина Лещенко відповіла фотографією з голою дупою.