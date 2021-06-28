Сільська "Пливе кача" і "Баста красава": власники "Сільпо" потрапили в скандал через співробітника

Навколо групи компаній Fozzy Group ("Сільпо", "Фора" та ін.) Розгорівся скандал через антиукраїнські висловлювання одного з їх маркетологів Слави Баранського.

Що сталося?

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Зокрема, Баранський підтримав виступ у Києві скандального російського репера Басти- "Баста красава". Також у себе в Instagram він образливо відгукувався про українські вишиванки і пісню "Пливе кача", яка для багатьох асоціюється із загиблими під час Революції Гідності.

"Навіщо Вам Моргерштерн, якщо є сільська "Плине кача", – серед іншого написав він.

Скрін з соцмереж.

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Такі заяви викликали хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

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Спробував пояснити

Пізніше в Facebook Слава Баранський пояснив свої слова.

"Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання – грубі і цинічні – для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палицю", – написав він.

За його словами, він вкладав один сенс у свої висловлювання, а "читався інший" .

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"Я був вражений, скількох людей це образило, і мені вкрай шкода", – додав Баранський.

Реакція Fozzy Group

На ситуацію вже відреагували і в Fozzy Group.

Там заявили, що не поділяють висловлювань свого співробітника, і рішення про співпрацю з Баранським приймуть після вивчення всіх фактів.

Баранський склав свої повноваження на період службового розслідування, зазначили в групі.

Нагадаємо, 25 червня в Києві пройшов концерт репера Басти, який раніше підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова. Поки артист виступав у київському концерт-холі, зовні справа ледь не дійшла до бійкиміж його прихильниками та активістами.