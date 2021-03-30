Сім років тому світ дізнався, що Путін – х**ло: згадуємо український хіт (відео)

Сім років тому ультрас харківського "Металіста" і донецького "Шахтаря" вперше виконали свій хіт-кричалку "Путін – ху*ло!".
Спеціально до річниці легендарної композиції сайт "Сьогодні" приготував свою версію хіта, яку ви можете подивитися в кінці матеріалу.
Пісня "Путін – Х*йло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше прозвучала у 2014 році – під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар" у Харкові. Текстом пісні став ремейк приспіву уболівальників про колишнього президента ФФУ. А мелодію до композиції про російського лідера взяли з пісні Девіда Хесса "Speedy Gonzales".
Дуже швидко тему підхопили вболівальники київського Динамо і Карпат. А через деякий час український хіт звучав на стадіонах Грузії і Литви. Згодом кричалку використовували і під час протестних акцій – не тільки в Україні, але й по всьому світу.
Популярність шлягера була настільки величезною, що фразу "Путін х*йло" почали писати на стінах, білбордах, одязі, автомобільних номерах та навіть алкоголі.
А французький сатиричний журнал "Шарлі Ебдо" у 2015 році опублікував карикатуру на російського президента, у якого фалос і голова помінялися місцями.
Спеціально до річниці легендарної композиції сайт "Сьогодні" підготував свою версію хіта. Так що насолоджуємося.
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