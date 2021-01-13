Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини України

Родині загиблого лікаря "з білбордів" виплатять компенсацію

13 січня, 13:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Родині померлого не призначали обіцяну виплату відразу

Сім'ї лікаря Почаївської лікарні Івана Венжиновича, який помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, виплатять компенсацію.

Реклама

Про це повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

Якщо ви живете у великому місті, то скоріш за все бачили один з білбордів, з якого на нас дивиться терапевт Іван Венжинович. З початку пандемії врятував десятки життів, але сам – помер. Колеги та рідні кажуть, що від ускладнень внаслідок коронавірусу. Втім, тест на COVID-19 після смерті – негативний.

В тренді
Родині загиблого лікаря "з білбордів" виплатять компенсацію
Реклама

Через це сім'ї померлого не призначали обіцяну рідним медиків виплату. Компенсація сім'ям померлих від коронавірусу медиків становить понад 1,5 млн грн.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вимагає виплатити компенсації сім'ям померлих медиків. Смертельних випадків від COVID-19 серед медиків набагато більше, ніж зараз відомо, впевнений президент.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

сім'я компенсації загинув Почаїв коронавірус тернопільська область медик
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українцівНовини ЖКГ
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного року
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного рокуНерухомість
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідьУкраїна
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхти
Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхтиПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти