Родині загиблого лікаря "з білбордів" виплатять компенсацію

Сім'ї лікаря Почаївської лікарні Івана Венжиновича, який помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, виплатять компенсацію.

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Про це повідомив глава комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

Якщо ви живете у великому місті, то скоріш за все бачили один з білбордів, з якого на нас дивиться терапевт Іван Венжинович. З початку пандемії врятував десятки життів, але сам – помер. Колеги та рідні кажуть, що від ускладнень внаслідок коронавірусу. Втім, тест на COVID-19 після смерті – негативний.

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Через це сім'ї померлого не призначали обіцяну рідним медиків виплату. Компенсація сім'ям померлих від коронавірусу медиків становить понад 1,5 млн грн.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вимагає виплатити компенсації сім'ям померлих медиків. Смертельних випадків від COVID-19 серед медиків набагато більше, ніж зараз відомо, впевнений президент.

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