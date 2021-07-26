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Семенченко знову відправили за грати: нове рішення суду

26 липня 2021 17:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сам підозрюваний екснардеп навіть пообіцяв, що знову вийде з-під варти, як це було нещодавно, і надовго за гратами не затримається

Семенченко знову буде за гратами

Семенченко знову буде за гратами / Фото: уніан

Солом'янський районний суд Києва знову змінив запобіжний захід для екснардепа і колишнього комбата Семена Семенченка, відправивши його у СІЗО.

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Про це повідомляє УНІАН.

Суд задовольнив клопотання СБУ та змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою без права внесення застави. Варто відзначити, що суддя думав над рішенням аж близько п'яти годин в нарадчій кімнаті.

"Клопотання (слідчого СБУ. – Ред.) задовольнити. Змінити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою на строк 60 днів", – зачитав відповідне рішення суддя Вишняк.

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Сам же підозрюваний вже пообіцяв вийти з СІЗО ще раз і уточнив, що його, швидше за все, повезуть не в СІЗО, а в ізолятор тимчасового утримання, пише PavlovskyNEWS.

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"Точно так само, як я виходив, вийду ще раз", – заявив Семенченко.

  • СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, у т. ч. проти нацбезпеки країни.
  • В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ".
  • Також Семенченка і Шевченка підозрюють у контрабанді військових товарів з РФ, якою нібито займалися підозрювані.

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