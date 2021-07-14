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Семенченко випустили з СІЗО: суд змінив запобіжний захід

14 липня 2021 11:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній комбат підозрюється у контрабанді і продажу військових запчастин з РФ, а також у створенні незаконного збройного формування

Семен Семенченко. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Семен Семенченко. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному екснардепу і колишньому командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченко і звільнив з-під варти.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

З 26 березня Семенченко знаходився в СІЗО, а сьогодні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 14 вересня. Які зобов'язання на нього поклав суд:

  • до 14 вересня він повинен знаходитися у Києві;
  • носити електронний браслет;
  • приходити до прокурора, слідчого і в суд на кожну вимогу;
  • не спілкуватися з іншими фігурантами справи;
  • не спілкуватися зі свідками у справі;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (туди входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, в т.ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченко і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази поставки військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

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Читайте також в нашому матеріалі більш детально, у чому звинувачують Семенченко і чим все може закінчитися.

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