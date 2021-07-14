Семенченко випустили з СІЗО: суд змінив запобіжний захід

Колишній комбат підозрюється у контрабанді і продажу військових запчастин з РФ, а також у створенні незаконного збройного формування

Семен Семенченко. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному екснардепу і колишньому командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченко і звільнив з-під варти.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

З 26 березня Семенченко знаходився в СІЗО, а сьогодні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 14 вересня. Які зобов'язання на нього поклав суд:

до 14 вересня він повинен знаходитися у Києві;

носити електронний браслет;

приходити до прокурора, слідчого і в суд на кожну вимогу;

не спілкуватися з іншими фігурантами справи;

не спілкуватися зі свідками у справі;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (туди входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, в т.ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченко і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази поставки військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

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