Сергій "Боцман" Коротких – Шишова хотіли викрасти, як Протасевича. Але щось пішло не так

Спецслужби Білорусії ймовірно мали намір викрасти Віталія Шишова, відвезти до Мінська і змусити каятися по ТБ. Так само раніше вони надійшли з Протасевичем. Але не змогли цього зробити – щось пішло не так. Тому КДБ Білорусії інсценувало самогубство Шишова.

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Про це в коментарі "Сегодня" заявив Сергій Коротких, ветеран полку "Азов" і один з керівників партії Нацкорпус. Коротких додає, що це його особиста думка. І він буде чекати офіційних результатів розслідування.

Також Коротких, ім'я якого вже спливало в контексті резонансного злочину, описав "Сегодня" подробиці їхнього знайомства. Коротких, в минулому також громадянин Білорусі, допомагав Шишов реєструвати організацію Білоруський будинок в Україні. За його словами, він навіть допоміг Шишов отримати українське громадянство, прописавши Віталія в своїй квартирі.

"З Віталієм ми познайомилися в листопаді 2020 року під час однієї з акцій протесту під посольством Білорусі в Україні. Я допомагав йому консультаціями в створенні Білоруського будинку, допоміг знайти юристів, які офіційно все це оформили. А також прописав у себе в квартирі для того, щоб Віталій отримав посвідку на проживання. Я думаю, що Віталій став жертвою Лукашенко, тому що Білоруський будинок – одна з найбільших і активних опозиційних організацій, в неї входить близько 2000 людина. І вона існує не на гранти, а на пожертвування людей, виступаючи при цьому за активну вирішення питань в Білорусії і відхід від мирних протестів", – заявив Коротких в коментарі "Сегодня".

Версію про те, що до вбивства Шишова причетний сам Коротких, а також полк "Азов" або вообдще українські націоналісти, на даний час розповсюджують ЗМІ Росії та Білорусі. При цьому Коротких зазначає, що на білоруському телебаченні і раніше постійно піднімали тему Білоруського будинку, обливаючи брудом цю організацію.

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На питання про те, чому російські пропагандисти вибрали мішенню саме його, Коротких відповідає, що народився в Росії, потім був вільним слухачем курсів КДБ в Мінську. Але його вигнали за опозиційну діяльність по відношенню до режиму Лукашенка. Після чого він переїхав до Росії і входив в кілька опозиційних Путіну організацій. Вже протягом 17 років Коротких має певний вплив на опозиційні організації в Росії і Білорусії.

"Тому їм вигідно кидати на мене бруд і тим самим маскувати сліди", – каже Коротких в коментарі "Сегодня.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що справа про загибель білоруського активіста Віталія Шишова знаходиться на контролі у Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-секретар президента Сергій Никифоров. За словами якого, якщо стане відомо про участь іноземних спецслужб в організації злочину, з боку глави держави піде негайна реакція.

Також на загибель білоруського активіста відреагували американські дипломати. На їхню думку Віталій Шишов загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Всі подробиці розслідування вбивства Віталія Шишова – в спецтемі "Сегодня" .