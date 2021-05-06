COVID-сертифікати. Які переваги чекають на вакцинованих українців

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Голова міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сертифікати про COVID-вакцинацію даватимуть українцям певні переваги.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами міністра, йдеться про відвідини розважальних заходів та подорожі.
"У такий спосіб ми мотивуватимемо українців свідоміше ставитися до свого здоров’я – не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря за наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, та тестуватися на ковід", – розповів голова відомства.
Він також зазначив, що розробкою цифрового сертифікату займається Мінцифри – на основі вимог європейських COVID-паспортів та міжнародних сертифікатів ВООЗ.
Міністр підкреслив, що український документ повністю синхронізують з країнами-членами ЄС та іншими державами.
Як повідомлялося раніше, міністри туризму країн "Великої двадцятки" в ході відеоконференції 4 травня підтримали запуск паспортів вакцинації від коронавірусу.
Також ми писали, що в Італії почнуть застосовувати власні "зелені пропуски" на місяць раніше Європейського Союзу – у другій половині травня.
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