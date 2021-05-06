COVID-сертифікати. Які переваги чекають на вакцинованих українців

Міністр Степанов підкреслив, що український документ повністю синхронізують з країнами-членами ЄС та іншими державами

Фото: колаж "Сьогодні"

Голова міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сертифікати про COVID-вакцинацію даватимуть українцям певні переваги.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, йдеться про відвідини розважальних заходів та подорожі.

"У такий спосіб ми мотивуватимемо українців свідоміше ставитися до свого здоров’я – не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря за наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, та тестуватися на ковід", – розповів голова відомства.

Він також зазначив, що розробкою цифрового сертифікату займається Мінцифри – на основі вимог європейських COVID-паспортів та міжнародних сертифікатів ВООЗ.

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Міністр підкреслив, що український документ повністю синхронізують з країнами-членами ЄС та іншими державами.

Як повідомлялося раніше, міністри туризму країн "Великої двадцятки" в ході відеоконференції 4 травня підтримали запуск паспортів вакцинації від коронавірусу.

Також ми писали, що в Італії почнуть застосовувати власні "зелені пропуски" на місяць раніше Європейського Союзу – у другій половині травня.

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