Сезон травм: чи можна отримати компенсацію за нерозчищені тротуари (відео)

Надворі – зима, і кожен із нас хоча б раз послизнувся чи впав. І добре, якщо минулося без серйозних травм. Лікарі кажуть: половина з усіх ушкоджень – саме вуличні. Цієї зими двоє людей вбилися на слизьких тротуарах, більше тисячі зазнали переламів і забоїв. Чи можна отримати компенсацію і чи є сенс судитися через нерозчищені тротуари?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Анастасія Середа.

Ксенія Йотке вийшла до магазину по продукти, а повернулася уже в інвалідному візку. Вона послизнулася на ескалаторі, коли виходила з торговельного центру. У гіпсі уже більше місяця. Діагноз – перелам зі зміщенням. Ксенія показує "Сьогодні" чеки – на медикаменти витратила майже 50 тисяч гривень. Відшкодування хоче від ТРЦ.

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"На цій транспортерній стрічці я стала, тримаючись за поручні, просто перенесла вагу з однієї ноги на іншу. Нога ковзнула і я "сіла". І далі я розумію, що я не встану. Дуже хотілося б добитися, щоб вони компенсували хоча б трохи всім постраждалим, хоча б за фіксовані випадки", – каже Ксенія Йотке.

Гіпс на руці і витрати у 2000 гривень – так закінчилася поїздка пенсіонерки Катерини Іваненко, яка постраждала від ожеледиці. Вона вийшла з електрички, йшла до трамвая, там було не чищено, і жінка впала в кучугури. Тепер найближчі три тижні жінка проведе у гіпсі. І таких, як вона, за увесь день – чимало.

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В середньому до травматологічного відділення за день звертається близько 40 людей, причому ця статистика від сезону не залежить, бо половина травм отримана на вулиці, а половина – у побуті. Найбільше травмуються у другій половині грудня, у період передноворічних свят.

Завідувач травматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №6 Дмитро Горбань розповідає, що з початку року через ожеледицю у травмпункт звернувся 461 хворий, а загалом на вулиці травму отримали 961 хворий.

За нерозчищені тротуари магазини, яким належить територія, мають штрафувати, але насправді отримати компенсацію вкрай складно, кажуть правозахисники. Наявності факту, що ви впали біля магазину чи на його території – недостатньо.

Керуючий партнер юридичної фірми, адвокат Михайло Ілляшев, каже:

"Ви самі будете збирати докази і доводити той факт, що винуватий саме ТРЦ, а це вже залежить від конкретних обставин: це і покази свідків можуть бути, і експертизи, і технічні експертизи".

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Табличка, яка попереджує, що у магазинах слизько, уже дає підставу на відмову у компенсації. А сам процес доведення провини може стати дорожче за лікування.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше директор юридичної компанії "Прима Лідер Груп", адвокат Діна Дрижакова розповіла в коментарі сайту "Сегодня" як домогтися компенсації за неприбраний сніг і лід?

Також розповідалося, якщо в Україні асфальт сходить зі снігом, водії можуть отримати компенсацію.

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