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Згорів ущент. Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 11:55
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Під час зіткнення в автобусі було 10 пасажирів та водій
Після зіткнення рейсовий автобус спалахнув.
Після зіткнення рейсовий автобус спалахнув. / Фото: Колаж: Сьогодні

На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

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Подробиці аварії

У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.

У салоні автобуса перебували водій та 10 пасажирів.

Що відомо про постраждалих

Водій ВАЗ загинув, швидка також забрала з місця ДТП двох потерпілих, один із яких – дитина.

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Пасажири встигли вийти до того, як вогонь поширився на весь автобус.

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Місце аварії. Фото: Дніпро Оперативний

Ще одна пожежа автобуса

Поблизу селища Росишки Синельниківського району Дніпропетровської області 12 січня прямо під час руху спалахнув автобус. Він перевозив робітників одного із місцевих підприємств.

Рятувальники розповіли, що вогнем було охоплено моторний відсік та салон автобуса.

"На момент виникнення спалаху в транспортному засобі знаходилося вісім людей, які, на щастя, встигли його покинути до того моменту, коли вогонь охопив весь салон", – повідомили у прес-службі.

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