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Шанс на життя. Щоб врятувати 12-річну дівчинку, провели справжню спецоперацію

29 вересня, 09:34
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Операція з трансплантації пройшла за півтори години
На операцію у медиків було півтори години / Колаж "Сегодня"
На операцію у медиків було півтори години / Колаж "Сегодня"

У Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів. Донором став 38-річний чоловік. Лікарі констатували у нього смерть мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів. серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією.

Про це пише ТСН .

Історія Маргарити

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Маргариті 12. Вона восьмикласниця. Але цієї осені вона ще в школі не була. Весь час – в лікарні. Рік тому після тренування у неї почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардиомиопатию. Врятувати Маргариту може тільки трансплантація.

" Для мене Маргарита – це все моє життя. Вона у мене дочка єдина, тому все для мене значить ", – каже мати дівчинки.

супровід серця

У Вінниці донорське серце привезли до стадіону, де приземлявся вертоліт. Уже в Києві він сів на кришу столичного інституту. Лікарі кажуть, не обійшлося і без проблем.

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" У нас донор більше, ніж реципієнт. І це нас турбує. Але у цієї дівчинки більше немає шансів, тому ми спробуємо адаптувати велике серце до її грудної клітини ", – говорить кардіохірург Борис Тудоров.

На операцію у медиків було півтори години.

Чи не перша надія на життя

Мама Маргарити каже, ця спроба транспортувати серце її дочки вже не перша.

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" Ми вже тут були в госпіталізації, але щось не так з донором, з сердечком. Тому дива не сталося. Її вчора попередили, що не треба їсти. І вона вже мені: "Мама, мабуть, нам знайшли донора". Кажу: "Не знаю, нічого не говорили ", – говорить жінка.

Операція пройшла вдало. Маргариті транспортували серце без труднощів.

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