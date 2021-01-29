Шантажують і доводять до самогубства: як не стати жертвою колектора

Поліція і адвокат розповіли, як захистити себе від атак тих, хто незаконно "вибиває" борги

Після прийняття в першому читанні закону про колекторів тема "вибивання" боргів, у тому числі і неіснуючих, знову опинилася на слуху.

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Наприклад, на сайті президента останнім часом опубліковані близько 100 петицій, автори яких вимагають врегулювати, а часом і зовсім заборонити діяльність таких організацій. Автори декількох петицій стверджують, що їм знайомі випадки самогубства через терор і погрози колекторів.

Тероризують дзвінками

Ми розшукали і поспілкувалися з однією з тих, кого колектори тероризують вже кілька місяців. При цьому ця жінка, мешканка Запоріжжя, стверджує, що ні вона, ні її чоловік, ні двоє її дітей ніколи не брали кредитів ні в банку, ні в інших організаціях.

"Передусім, наприкінці листопада, мені почали надходити СМС з вимогою погасити борг 3 тис. грн. Я подумала, що це якісь шахраї, і ігнорувала такі повідомлення. Потім такі ж СМС почали надходити на телефон мого чоловіка, а після цього, вже в грудні мені почали телефонувати і вимагати повернення боргу, – розповіла нам мешканка Запоріжжя Тетяна К. – Колектори уточнили, що борг брала не я, і назвали ім'я і прізвище жінки , яку ніхто в нашій родині не знає. Я звернулася із заявою до поліції. Як мені здалося, її прийняли не дуже охоче. Радили мені і чоловікові просто викинути сім-картки і купити нові. Але чому я повинна через когось міняти номер, який у мене вже багато років і є важливим. Не знаю, що зробили в поліції, але поки що дзвінки і смс припинилися".

Як виявилося, трапляється, що колектори не обмежуються СМС і дзвінками. Наприклад, на Чернігівщині співробітники однієї з таких контор зажадали від місцевої жительки повернути кредит, який вона не брала. В результаті колектори дістали фотографію своєї жертви, змонтували зображення порнографічного характеру і розмістили його в інтернеті. Як повідомила нам речник поліції Чернігівській області Юлія Ковтун, постраждала жінка звернулася із заявою до правоохоронців. Поліція встановила адреса фірми і нагрянула туди з обшуком.

Той самий колцентр, який підозрюють у виготовленні порнографії

"Поліція встановила, що зловмисники збирали інформацію про боржників, їхніх близьких і родичів, відомості про знайомих і колег. Систематично дзвонили з вимогами погасити борг, погрожуючи при цьому. Після цього за допомогою спеціальних програм монтували і поширювали в інтернеті матеріали порнографічного характеру з зображенням боржників. Фотографії своїх жертв вони знаходили в соцмережах", – повідомила служба поліції Чернігівської області. У коментарі для "Сьогодні" Юлія Ковтун додала: "Проводиться досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює особи всіх потерпілих від діяльності колекторської фірми".

Як врятувати себе від колекторів. Покрокова інструкція

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Також поліцейські і юристи дали покрокову інструкцію, як поступати при атаках колекторів зараз і після можливого ухвалення закону.

"У разі систематичних дзвінків від незнайомих осіб, які вимагають неіснуючий борг, потрібно з'ясувати у них якомога більше інформації. Йдеться про повну назву та адресу компанії, номер кредитного договору і з ким він був складений. Також, якщо йдеться про кредит, якого Ви не брали, дізнайтеся, хто і коли його оформляв, на яку суму. Після цього потрібно звернутися із заявою до поліції", – розповіла нам Юлія Ковтун.

У свою чергу адвокат Іван Ліберман каже, що проти колекторів є цілий набір методів.

"По-перше, якщо людина офіційно, за рішенням суду є боржником, то їй повинні надсилати письмові повідомлення співробітники державної або приватної виконавчої служб. При цьому в листі повинен бути вказаний строк для добровільного виконання, – каже Іван Ліберман. – Жодних дзвінків. У нашому законодавстві такого поняття як телефонний дзвінок – його в принципі не існує! Тобто будь-які дзвінки можна ігнорувати, навіть якщо людина боржник. Якщо ж вони набридають і загрожують, то я раджу звертатися до поліції і писати заяву про вимагання, погрози вбивством, загрози псування майна".

За словами Лібермана, якщо колектори телефонують людям, які не брали кредиту і не є поручителями, то такі дії тим більш можна розглядати як кримінал.

"У такому разі потрібно звертатися із заявою до поліції", – уточнив юрист.

Нагадаємо, раніше і в НБУ повідомляли про те, як захистити себе від атак колекторів. У Нацбанку радять звертатися не тільки до поліції, але і до їхнього контакт-центру.

Також повідомлялося про те, що в Києві з вікна викинувся доцент одного з вишів. Колеги загиблого припустили, що того "допекли" колектори. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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