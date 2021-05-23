Кулю дуже трясло, а люди кричали "Рятуйте!" – ексклюзивні подробиці трагедії в Кам'янець-Подільському

Катастрофа повітряної кулі в селі Кульчіївці. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі нові подробиці аварії повітряної кулі з людьми на борту в селі Кульчіївці. Як виявилося, літальний апарат використовували вперше, а причиною його падіння могли стати погодні умови.

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Про це "Сьогодні" розповіла очевидиця події Тетяна Шельварчук-Прядійчук.

"Багато хто говорить, що кошик кулі зачепився за електропроводи, але це не так! Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!". Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок. Ми швидко сіли в машину і погнали туди", – зазначила вона.

За словами жінки, завдяки сусідам стала зрозуміла хронологія трагедії – куля почала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева.

"Спочатку на кладовищі з кошика випав один чоловік, йому начебто відірвало руку. Попри це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбиті 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли корзина вдарилася об нашу яблуню. Корзину підкинуло вгору в той момент. Ця людина впала прямо у нас на вулиці. Четверий випав у сусіда на городі, він, за попередньою інформацією, зламав обидві ноги", – сказала Тетяна.

За словами місцевих жителів, остаточно куля зупинилася, тільки коли зламала три сосни.

"Та людина, яка допомагає злітати кулям, розповіла нам, що це був перший виліт цієї кулі. Всі постраждалі не могли пригадати, було їх у кулі шість чи п'ять. У такому шоці вони знаходилися, що не передати. Я намагалася допомогти жінці , але коли переконалася, що з нею все нормально, то не стала її чіпати до приїзду швидкої".

За словами жителів Кам'янець-Подільського, за останній тиждень це вже третя подія з повітряними кулями – два дні тому одна з них здійснила аварійну посадку прямо на дорогу, а інша ледь не приземлилася на приватний будинок.

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Нагадаємо, інцидент стався у суботу, 22 травня, ввечері поблизу с. Кульчіївці в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому знаходилися люди.