Шарій, Портников та Кіпіані зустрічалися в лісі на івенті блогерів. Вахтанг нарешті все пояснив (фото)

Відомий історик і журналіст обурився інформацією про те, що він і Віталій Портников зустрічався з Шарієм на одному заході

Зліва направо - Віталій Портников, Анатолій Шарій і Вахтанг Кіпіані. Фото: колаж "Сьогодні"

Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані заявив, що ніколи не мав нічого спільного зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм. Напередодні в Мережі з'явилися фото з заходу 2007 року, де нібито вони зустрічалися разом з українським журналістом Віталієм Портниковим.

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Про це Кіпіані написав на своїй сторінці в Facebook.

"Син надіслав лінк – якісь дегенерати розгоняють хвилю – Кіпіані, Шарій і Віталій Портников – це одне й те саме. Доказом є фото з лісу, де у 2007(!) році була зустріч блогерів, де ми з Віталієм виступали перед молоддю. Звісно, ніякого Шарія ні тоді, ні пізніше я не бачив. І не мав з цим покидьком нічого спільного. І якщо він був у тому лісі теж – це не моя проблема", – написав він.

Зустріч блогерів 2007 року. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Що відомо про Анатолія Шарія?

Це проросійський журналіст з Києва, відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами під час Революції Гідності. Служба безпеки 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. Сам проросійський блогер назвав відкриту справу проти нього "політичною". 25 лютого його оголосили у розшук через те, що він кілька разів не з'явився на допит.

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Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса" і Медведчук

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагав заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

У видавництві "Vivat" назвали неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагався заборони книги "Справа Василя Стуса".

19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

19 березня 2021 Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.

За словами Кіпіані, він все ще чекає, поки Медведчук виплатить йому 780 гривень як судовий збір після того, як суд прийняв рішення закрити справу.

Раніше ми повідомляли, що Україна заарештувала нерухомість і рахунки Шарія.

Також нагадаємо, Кіпіані звернув увагу на те, що українські футболісти і тренери розмовляють російською мовою.