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Шарій, Портников та Кіпіані зустрічалися в лісі на івенті блогерів. Вахтанг нарешті все пояснив (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
4 вересня, 09:33
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Відомий історик і журналіст обурився інформацією про те, що він і Віталій Портников зустрічався з Шарієм на одному заході
Зліва направо - Віталій Портников, Анатолій Шарій і Вахтанг Кіпіані. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо - Віталій Портников, Анатолій Шарій і Вахтанг Кіпіані. Фото: колаж "Сьогодні"

Український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані заявив, що ніколи не мав нічого спільного зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм. Напередодні в Мережі з'явилися фото з заходу 2007 року, де нібито вони зустрічалися разом з українським журналістом Віталієм Портниковим.

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Про це Кіпіані написав на своїй сторінці в Facebook.

"Син надіслав лінк – якісь дегенерати розгоняють хвилю – Кіпіані, Шарій і Віталій Портников – це одне й те саме. Доказом є фото з лісу, де у 2007(!) році була зустріч блогерів, де ми з Віталієм виступали перед молоддю. Звісно, ніякого Шарія ні тоді, ні пізніше я не бачив. І не мав з цим покидьком нічого спільного. І якщо він був у тому лісі теж – це не моя проблема", – написав він.

Зустріч блогерів 2007 року. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani
Зустріч блогерів 2007 року. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Що відомо про Анатолія Шарія?

Це проросійський журналіст з Києва, відомий своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами під час Революції Гідності. Служба безпеки 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. Сам проросійський блогер назвав відкриту справу проти нього "політичною". 25 лютого його оголосили у розшук через те, що він кілька разів не з'явився на допит.

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Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса" і Медведчук

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагав заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • У видавництві "Vivat" назвали неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагався заборони книги "Справа Василя Стуса".
  • 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.
  • 19 березня 2021 Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.
  • За словами Кіпіані, він все ще чекає, поки Медведчук виплатить йому 780 гривень як судовий збір після того, як суд прийняв рішення закрити справу.

Раніше ми повідомляли, що Україна заарештувала нерухомість і рахунки Шарія.

Також нагадаємо, Кіпіані звернув увагу на те, що українські футболісти і тренери розмовляють російською мовою.

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