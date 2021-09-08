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Шарій у Києві? Муждабаєв опублікував дивний пост (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 21:59
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Знайома журналіста стверджує, що бачила в середу на Ярославовому Валу в столиці України розшукуваного за держзраду Анатолія Шарія
Муждабаєв стверджує, що в Києві бачили Шарія
Муждабаєв стверджує, що в Києві бачили Шарія / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Айдер Муждабаєв стверджує, що його знайома бачила в Києві скандального проросійського блогера Анатолія Шарія, якого раніше Литва позбавила статусу біженця та оголосила персоною нон грата, а Україна розшукує за держзраду.

Про це журналіст написав у Facebook, розмістивши також скріншот листування з жінкою, яка нібито і бачила в столиці Шарія.

"Я спочатку не хотів це публікувати. Але це пише у приват моя добра знайома. Я в неї декілька разів перепитав. Вона абсолютно впевнена. Хтось може це перевірити/підтвердити/спростувати?" – написав Муждабаєв.

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Якщо вірити знайомій журналіста, вона не сумнівається, що бачила в середу на Ярославовому Валу Анатолія Шарія на білому джипі Infiniti.

Водночас не всі користувачі соцмережі вірять повідомленню Муждабаєва. Серед них, наприклад, Юрій Романенко.

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"Знову віскарь. Цього разу одними розбитими ліктями не відбувся", – натякнув він на п’янство журналіста.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "держзрада" і "розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті", а СБУ оголосила його в розшук. Представники спецслужби відзначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.

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У травні Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, блогер намагався оскаржити це рішення департаменту міграції, але суд відмовив йому.

Читайте докладніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.

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