Шарій у найгучніших скандалах: інсценував замах і стріляв у "Макдональдсі"

Шарій встиг і постріляти, і втекти за кордон, а сестра звинувачувала його навіть у педофілії

СБУ запідозрила скандального блогера Анатолія Шарія у державній зраді. Але він відзначився не тільки низкою антиукраїнських заяв, а й стріляниною з інцсенуванням злочину, втечею за кордон. Ми зібрали найцікавіші епізоди.

Інсценував на себе замах, обстрілявши свій же автомобіль

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У 2011 році, в ніч на 12 липня, Шарій обстріляв свій автомобіль, інсценувавши замах. За його словами, коли він їхав у бік Червонозоряного проспекту, йому нібито перекрила дорогу якась машина, з якої вискочив невідомий, вистрілив і втік.

Однак правоохоронці не особливо йому повірили і завели на нього кримінальне провадження за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин. У 2012 році його було оголошено у розшук у цій справі.

Стрілянина в "Макдональдсі"

У тому ж 2011 році Шарій знову влаштував "бойовик", і вже не обійшлося без постраждалих. Він зайшов у "Макдональдс" і вистрілив з травматичного пістолета в іншого відвідувача. В результаті було порушено кримінальне провадження за підозрою у хуліганстві.

Втеча з України

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У 2012 році Шарій заявив, що режим Януковича переслідує його через "розслідування про участь державних установ у наркобізнесі". Саме після цього він отримав політичний притулок у Литві. Перед цим, перебуваючи під двома підписками про невиїзд, він нелегально виїхав з України: за чужим паспортом поїхав спочатку до Росії, звідти – у Нідерланди. У тому ж році СБУ оголосила його в розшук, але у 2020-му МВС його зняло з розшуку.

Шарій педофіл?

Сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні. Однак довести це не вийшло.

Расистський скандал через заклик до геноциду

У коментарях під однією з публікацій Шарій вихваляв Гітлера, газові камери, закликав до знищення нацменшин і людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Кримінальна справа за Крим

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СБУ відкрило кримінальне провадження проти Шарія, якому інкримінують посягання на територіальну цілісність України. А річ у тім, що він опублікував відео на YouTube із зображенням, де карта країни була без Криму і частини Луганської та Донецької областей.

Також дивіться фото шикарної вілли Шарія в Іспанії, правда, вона незадекларована. За оцінками журналістів, будинок на березі моря коштує близько мільйона євро.

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