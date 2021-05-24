Шашлики на природі нам не "світять": прогноз погоди до кінця травня

На початку тижня дощів буде трохи менше, а ближче до вихідних гриміти буде вся Україна

/ Фото: Сьогодні

У найближчі кілька днів по Україні будуть кочувати дощі з грозами. У той ж час місцями буде сонячно і навіть майже 30-градусна спека.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У вівторок, 25 травня, дощі очікуються лише в західних областях. По всій країні будуть комфортні 22-24 градуси.

У середу, 26 травня, грозові дощі охоплять захід, північ і половину центральних областей, у тому числі і Київ. На півдні і сході потеплішає до +28. В інших областях 20-25 градусів.

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У четвер, 27 травня, дощі з грозами будуть в центральних, західних і північних областях. Температура очікується такою, як і у вівторок.

У п'ятницю, 28 травня, дощі накриють майже всю Україну, за винятком східних областей. Трохи спаде температура на заході до 17-19 градусів. У центрі і на півночі до +25, на півдні та сході до +27. У Києві гроза і максимум +23.

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У суботу, 29 травня, температура буде, як і в п'ятницю, але дощі пройдуть у всіх областях країни. У Києві 21-23 тепла і гроза.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А на Львівщині через сильні зливи затопило місто.