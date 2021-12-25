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СЬОГОДНІ Новини України

Шатро з вогнів та "морське" дерево. Як виглядають новорічні ялинки у містах України – фото

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 16:52
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У деяких українських містах купили нові ялинки до свят, а в деяких використали минулорічні дерева
Усі міста України запалили вогні на новорічних ялинках
Усі міста України запалили вогні на новорічних ялинках / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічна ялинка – символ свята, без якого Новий рік неможливий. У кожному містечку до новорічних свят встановили ялинки. І всюди вони є унікальними.

Сайт "Сьогодні" підготував добірку найяскравіших ялинок у різних містах.

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Київ

18 грудня головну ялинку країни запалили вже традиційно на Софійській площі. Цього року, як і минулого, вирішили не шкодити природі та зробили новорічну ялинку штучною. 31-метрова красуня прикрашена 10 кілометрами гірлянд та 20 тисячами золотих та червоних куль.

Львів

Цього року хвойна 17-метрова красуня прибула до Львова із села Оброшиного. Її місту подарував місцевий мешканець.

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Вінниця

У центральному парку Леонтовича розташоване новорічне дерево. Для нього закупили чимало нових іграшок та ілюмінацій. Основні кольори прикрас – синій, золотисто-жовтий та срібний.

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Луцьк

У Луцьку нарядили та запалили ціле тріо ялинок. На них повісили всього 150 іграшок, проте святкові красуні все ж таки виглядають дивовижно.

Дніпро

Ялинка у Дніпрі стала найдорожчою в країні. Нове штучне дерево купили приблизно за 50 мільйонів. А на встановлення та прикрасу з бюджету міста витратили ще 12,5 мільйона гривень.

Краматорськ

Оскільки Донецьк перебуває під окупацією, то головну ялинку регіону встановили у Краматорську. Окрім звичайних гірлянд, на ній світяться червоні банти зі сніжинками. Головну ялинку Донбасу відкрили 19 грудня.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську запалили ялинку ще 3 грудня. Головна ялинка висотою 18 метрів із діаметром 8 метрів. Це штучне дерево обладнане ілюмінацією із програмним контролером. Тому забарвлення сяючого конуса часто змінюється.

Кропивницький

Кропивницька ялинка вважається найдешевшою в Україні. Дерево заввишки – 14 метрів, хвоя на ялинці – штучна. Востаннє її оновлювали чотири роки тому. Нові іграшки також не купувалися, 28 тисяч гривень витратили на гірлянди для фотозони.

Закарпаття

Головну новорічну красуню Закарпаття встановили на театральній площі Ужгорода. 15-метрове штучне дерево оздоблене широкими хвилястими смугами гірлянд жовтого кольору.

Запоріжжя

Ялинка сягає 22 метрів. В прикрасах орієнтувалися на святкові дерева у європейському стилі. Усі іграшки там нові й коштували близько 2 мільйони. Вся її площа сяє золотими вогниками та білими смугами.

Одеса

19 грудня в Одесі спалахнули вогні головної міської ялинки. Ялинка в Одесі розташувалася біля міської адміністрації на Думській площі. Ялинка прикрашена в морському стилі. На честь свята учасники байкерського клубу проїхали містом у костюмах дідів морозів.

Миколаїв

На Соборній площі було встановлено велике штучне дерево. Ялинка прикрашена ілюмінаціями у вигляді сніжинок, шапок, бантиків та інших традиційних символів свята.

Полтава

На Театральній площі 20-метрова ялинка засяяла 19 грудня. Безліч гірлянд, іграшок та прикрас на дереві сяють яскравими фарбами. Полтавська ялинка, як і в столиці, має велике шатро ілюмінації.

Рівне

Цього року у місті вперше придбали штучну ялинку. Крім того, купили кілька наборів іграшок, гірлянд та інших прикрас.

Суми

На Театральній площі розташована штучна ялинка, придбана ще 2017 року. Вона – зменшена копія столичної ялинки зразка 2012-2013 року, висотою майже 19 метрів, діаметр у її основі – близько 10 м.

Тернопіль

Головна ялинка прикрашена 3D-ілюмінацією, яка постійно змінюється. Висотою вона 18,5 метрів. А на вершині сяє багатостороння зірка.

Харків

У Харкові головну ялинку міста запалили традиційно на Площі Свободи. 19 грудня тут також запрацювали новорічний ярмарок та ковзанка просто неба. Ялинка заввишки 40 метрів. Її нижня частина зелена, а зверху встановлені великі вставки ілюмінації.

Херсон

19 грудня головна ялинка міста відкрилась і у Херсоні. Вона оздоблена переважно ілюмінаціями. На ній безліч білих гірлянд, а по краях дерева сяють жовті кулі.

Хмельницький

У Хмельницькому через картинні обмеження урочисте відкриття ялинки не проводили, при цьому новорічний ярмарок та ялинка відкриті з початку грудня.

Луганськ

Головну ялинку області довелося встановити у Сєвєродонецьку. Вона також прикрашена великими смугами ілюмінацій.

Житомир

19 грудня у Житомирі відкрили головну різдвяно-новорічну ялинку, яка росте біля міської ради на вулиці Михайлівській. Дерево висотою приблизно 31 метр, а на вершині встановлено жовту зірку.

Черкаси

Ялинка у Черкасах прикрашена багатьма дрібними малюнками з ілюмінацій – цукерками, рукавичками, оленями та іншими. На Соборній площі головна ялинка міста засяяла на День Святого Миколая 19 грудня.

Чернігів

Особливості цього дерева – вогні на ялинці засвічуються в унісон з музикою. Крім того, на неї повісили великі смуги гірлянд.

Чернівці

Цього року головна новорічна ялинка у Чернівцях штучна. 18-метрове дерево міська влада придбала майже за 800 тисяч гривень.

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