Розбирався з нічними гонщиками. У Києві збили пішохода і звинуватили в пошкодженні авто

У Киеві Дмитро Палєнков отримав багато пошкоджень після того, як його збив автомобіль. При цьому його ще й звинуватили в пошкодженні чужої машини. І довести зворотнє чоловік досі не може.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Версія збитого чоловіка
Інцидент трапився ще в кінці жовтня. Уночі потерпілий посварився з водіями, що влаштували перегони під його вікнами.
"Одна машина з їхньої компанії зупинилася тут. Вийшов на дорогу, щоб сказати йому, що не треба тут ганяти. Він на мене рвонув, я намагався відскочити і він потрапив прямо на мене", – сказав чоловік.
У результаті у Дмитра перелом гомілки, забій м'яких тканин і рахунок за операцію в 45 тисяч гривень. Однак після інциденту чоловік отримав повістку в суд, водій звинуватив його в пошкодженні авто. Матеріали передали без його свідчень.
Що говорить водій, очевидець і адвокат
Водій розповів, що в той район нібито приїхав для зустрічі з другом і нікого з учасників конфлікту не знав. За його словами, він розвертався навколо клумби і не очікував, що на дорозі виявиться людина. А після аварії надав першу допомогу. І заяву написав не він, а батько його друга, мовляв, Дмитро навмисно кинувся під колеса.
Цю ж версію підтвердив і свідок у справі. Він стверджує, що це не був умисний наїзд.
"Я бачив конкретно ситуацію аварії, саме ДТП, і то там ДТП складно назвати, просто людина кинулася під колеса", – сказав він.
При цьому адвокат Дмитра Палєнкова Олександр Швець говорить, що водій міг уникнути наїзду: об'їхати чоловіка або загальмувати.
"Незалежно від того, чому він знаходився на проїжджій частині, не дає право будь-якому водієві здійснювати на людину наїзд. Були всі можливості у водія бути уважним і почати рух так, щоб не зробити наїзд на пішохода", – сказав він.
Дмитро з адвокатом подав заяву про скоєння стосовно нього кримінального злочину. Тепер слідчі повинні закрити справу вже з урахуванням нових даних.
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