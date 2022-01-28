Шість областей України можуть потрапити до червоної зони і зовсім скоро – список

Найближчими тижнями МОЗ очікує на пік захворюваності та по 40-60 тисяч хворих на добу

Карантин можуть посилити у шести областях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими тижнями Україна вийде на пік захворюваності COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже швидко.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу у Раді.

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Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.

"Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив він.

Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.

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Де найоптимістичніший прогноз

За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки та мають один із найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

Це місто Київ, Київська і Полтавська область. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.

Чи буде тотальний локдаун

"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли" , – сказав Ляшко.

Міністр пояснив, що у всіх регіонах сильно відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.

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