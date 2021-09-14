Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Шість областей України не відповідають "зеленій зоні"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 09:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У країні зростає кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

Всі області України, станом на 14 вересня, знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Так, у Вінницькій області динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом наразі складає 56,3%, хоча попередньо становила 37,4%.

Зокрема, Волинська область вже тривалий час демонструє погану статистику COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона у даному регіоні складає 64,8%, а раніше коливалась в межах 62,6-65%.

Крім того, до даного списку долучилася і Закарпатська область, там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 55,6%, проте ще днями раніше складала 22,4-40,8%.

Реклама

Між тим, вже другий тиждень спостерігається погана динаміка у Львівській області, наразі вона зупинилася на позначці 84,6%, піднявшись з 72,3-82,6% попередніх.

Ситуація з COVID-госпіталізаціями погіршилася і в Миколаївській області, наразі цей показник становить 53,9%, хоча ще нещодавно був 14,4%.

Одеська область також наразі має погану статистику госпіталізацій COVID-хворих. За останніми даними, цей показник дорівнює 57,5%, а раніше перебував в межах 52,3-53,1%.

Реклама

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Читайте також:

Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати з привілеями для щеплених

Скільки українців захворіло за добу

  • В Україні за останню добу виявили 3332 нових випадки інфікування коронавірусом.
  • Всього інфекцію підтвердили у 2 321 156 осіб.
  • За минулу добу від COVID-19 померли 97 жителів України (всього – 54 457).
  • Вилікувати вдалося 2 223 272 інфікованих (1404 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 332 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти