Шість областей України не відповідають "зеленій зоні"

У країні зростає кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

Всі області України, станом на 14 вересня, знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Так, у Вінницькій області динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом наразі складає 56,3%, хоча попередньо становила 37,4%.

Зокрема, Волинська область вже тривалий час демонструє погану статистику COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона у даному регіоні складає 64,8%, а раніше коливалась в межах 62,6-65%.

Крім того, до даного списку долучилася і Закарпатська область, там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 55,6%, проте ще днями раніше складала 22,4-40,8%.

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Між тим, вже другий тиждень спостерігається погана динаміка у Львівській області, наразі вона зупинилася на позначці 84,6%, піднявшись з 72,3-82,6% попередніх.

Ситуація з COVID-госпіталізаціями погіршилася і в Миколаївській області, наразі цей показник становить 53,9%, хоча ще нещодавно був 14,4%.

Одеська область також наразі має погану статистику госпіталізацій COVID-хворих. За останніми даними, цей показник дорівнює 57,5%, а раніше перебував в межах 52,3-53,1%.

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Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

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Скільки українців захворіло за добу

В Україні за останню добу виявили 3332 нових випадки інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 321 156 осіб.

За минулу добу від COVID-19 померли 97 жителів України (всього – 54 457).

Вилікувати вдалося 2 223 272 інфікованих (1404 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.