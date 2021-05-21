Шикарна субота, а потім – дощ: синоптик дала "теплий прогноз" на вихідні

В Україну повернулося потепління, в деяких областях буде майже літо – але погоду зіпсують періодичні грози

/ Фото: Pixabay

В Україні починає налагоджуватися погода і на вихідних буде дуже тепло. У суботу без дощів, а в неділю в деяких областях країни буде гриміти.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

22 травня уся Україна зануриться в сонце, суху погоду і тепло.

Температура повітря очікується 20-24 градуси.

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У західних областях 17-22 тепла.

Дощів завтра не буде, хіба що тільки до вечора на заході з'явиться перший дощ з грозою. У той же час пориви південно-західного вітру в цих областях можуть досягати штормових значень, 15-20 метрів в секунду.

У Києві очікується сонячна погода з температурою повітря 20-23 градуси.

Неділя

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У неділю найтепліше буде на південному сході, 23-26 градусів. В інших областях, як і в суботу, 20-24 тепла.

Атмосферний фронт з північного заходу принесе дощі в західні області, на північ і в центр (крім Дніпропетровської області).

На півдні і сході утримається суха сонячна тепла погода.

У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря складе 18-21 градус.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

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А на Львівщині через сильні зливи затопило місто.