Шкарлет натякнув, що формат ЗНО-2021 можуть змінити через пандемію

Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет, який раніше оголосив про скасування державної підсумкової атестації в школах, заявив, що через карантинні обмеження, викликані пандемією COVID-19, зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року може пройти в зміненому форматі.

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Про це він розповів на брифінгу в п'ятницю, 26 березня.

"ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певних подій на другій і третій хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися із ЗНО, – це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні", – зазначив глава освітнього відомства.

Втім, міністр не уточнив, які саме зміни можуть бути внесені в формат тестування.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Міністерстві освіти і науки пообіцяли, що пробне ЗНО, а також його основна і додаткова сесії 2021 року пройдуть у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, а його результати будуть оприлюднені 16 квітня.

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Учасники основної сесії ЗНО зможуть завантажити запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань до 30 квітня. Окрім того, 6-18 травня буде додатковий період реєстрації на тестування.

Графік тестів:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика,

1 червня – українська мова, українська мова та література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

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Кожен учасник має право складати тести не більше, аніж із п'яти навчальних предметів.

Результати буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Також сайт "Сьогодні" розповідав, кого звільнили від тестування на ЗНО-2020.

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