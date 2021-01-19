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Шкарлет розповів, як після локдауну вчитимуться школярі випускних класів

19 січня, 09:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МОН хочуть повернути дітей до шкіл до нормального навчання

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет виступає за повернення дітей до шкіл після закінчення локдауну до повноцінного навчання за шкільними партами.

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Про це він написав у своєму Telegram.

Він вважає за необхідне повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання.

"Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", – написав Шкарлет.

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Також у планах Міносвіти повернути до повноформатного або змішаного навчання школярів інших класів. Зараз тривають консультації з міністром охорони здоров'я і головним санітарним лікарем України.

Раніше ми писали, як працюють школи та університети під час локдауну. До 25 січня учні не відвідуватимуть школи, навчальним закладам рекомендували або продовжувати зимові канікули, або переходити на "дистанційку".

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школа школярі Сергій Шкарлет локдаун

Джерело: Сьогодні

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