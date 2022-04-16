Шкарлет: українські абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2022 у Європі

Мультидисциплінарний тест пройде у столицях європейських держав або на базі провідних університетів

Деталі про проведення ЗНО поки невідомі / Колаж "Сьогодні"

Абітурієнти, які перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022за місцем тимчасового проживання. Мультидисциплінарний тест проходитиме на базі провідних університетів.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, пише Українська правда.

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"Абітурієнти, які закінчили 11 клас та бажають вступити до українських вишів, зможуть за межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він проходитиме у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – зауважив Сергій Шкарлет.

Деталі про проведення ЗНО поки що невідомі.

Матеріальна допомога від Польщі

Українські біженці у Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн.).

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Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо , а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4 осіб із однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, але в кожного наступного – 610.

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