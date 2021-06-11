Шкіряк підтримав форму збірної України на Євро-2020 фото з "Слава Україні! Героям слава!" на торсі

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк підтримав збірну України після скандального рішення УЄФА заборонити наносити на футболки гасло "Героям слава!".
Він опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію своєї спини з татуюванням у вигляді Тризуба та написом "Слава Україні! Героям слава!" англійською.
Шкіряк зробив татуювання у вигляді Тризуба на спині ще в січні. Фото: скріншот
Зазначимо, татуювання Шкіряк зробив ще в січні 2020 року у відповідь на дії влади Великої Британії, яка зарахувала український герб до екстремістських символів.
За його словами, таким чином він продемонстрував патріотизм, а також гордість національними символами України.
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Раніше народний депутат Володимир В'ятрович опублікував це ж фото Шкіряка, тільки в чорно-білому варіанті, на його сторінці.
"Пропозиція збірної. Якщо заборонять футболки з "Героям слава!", вийти на поле в такій формі", – написав В'ятрович.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу намагається домовитися з Європейським футбольним союзом, щоб форма нашої національної команди залишилася без змін.
Раніше Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол має залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на думку російських функціонерів, порушують принципи УЄФА.
Водночас колишній наставник збірної України, а нині голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.
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