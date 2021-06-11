Шкіряк підтримав форму збірної України на Євро-2020 фото з "Слава Україні! Героям слава!" на торсі

Після кількох днів суперечок навколо форми збірної України на Євро-2020 в УЄФА вирішили зажадати прибрати слоган "Героям слава!" – в Мережі почали висловлювати підтримку спортсменам

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк підтримав збірну України після скандального рішення УЄФА заборонити наносити на футболки гасло "Героям слава!".

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Він опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію своєї спини з татуюванням у вигляді Тризуба та написом "Слава Україні! Героям слава!" англійською.

Шкіряк зробив татуювання у вигляді Тризуба на спині ще в січні. Фото: скріншот

Зазначимо, татуювання Шкіряк зробив ще в січні 2020 року у відповідь на дії влади Великої Британії, яка зарахувала український герб до екстремістських символів.

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За його словами, таким чином він продемонстрував патріотизм, а також гордість національними символами України.

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Раніше народний депутат Володимир В'ятрович опублікував це ж фото Шкіряка, тільки в чорно-білому варіанті, на його сторінці.

"Пропозиція збірної. Якщо заборонять футболки з "Героям слава!", вийти на поле в такій формі", – написав В'ятрович.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу намагається домовитися з Європейським футбольним союзом, щоб форма нашої національної команди залишилася без змін.

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Раніше Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол має залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на думку російських функціонерів, порушують принципи УЄФА.

Водночас колишній наставник збірної України, а нині голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.

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