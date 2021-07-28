Русский
$ 26,91
31,78
  1. Новини України

Шкіряк у прямому ефірі послав Шевченка "облизувати ж**у" Лукашенка (відео)

28 липня 2021 23:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ведучий неодноразово намагався припинити перепалку і навіть відключав мікрофони, але це мало допомогло

Євген Шевченко, Олександр Лукашенко та Зорян Шкіряк / колаж "Сьогодні"

Євген Шевченко, Олександр Лукашенко та Зорян Шкіряк / колаж "Сьогодні"

Між колишнім екс-радником голови МВС Зоряном Шкіряком і виключеним з фракції "Слуга народу" народним депутатом Євгеном Шевченком у прямому ефірі виникла бурхлива перепалка, під час якої Шкіряк грубо пригадав опонентові його поїздки до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Реклама

Сутичка сталася в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Шкіряка особливо обурила заява Шевченка, що екс-міністр МВС Арсен Аваков нічого не зробив для безпеки в країні і нібито в Україні "люди бояться вийти на вулицю".

У відповідь екс-радник голови МВС заявив, що пишається "своїм шефом" і що "система безпеки у нас зараз одна з найкращих у Європі", а також порадив Шевченку виїхати в Росію чи Білорусь.

"Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш. Їдь туди, чого ти тут сидиш... Ти себе українцем називаєш?" – прокричав він.

Реклама

В тренді
Якщо не зміг впоратися з ситуацією – вона була непоправною. Дмитро Комаров назвав версії авіакатастрофи на Прикарпатті
Ігор Табанюк (зліва на фото) з українським журналістом Дмитром Комаровим (праворуч на фото). Фото: Дмитро Комаров

Шкіряк також заявив, що у Шевченка "руки в крові, як у Путіна".

Шевченко ж вибухнув звичайною риторикою про поганих американців і що скоро до влади прийде "інший народ, який прибере американський націоналізм".

Слід зазначити, що ведучий неодноразово намагався припинити перепалку і навіть відключав мікрофони, але це мало допомогло.

Нагадаємо, Євген Шевченко не приховує своєї приязні до правлячого в Білорусі режиму Лукашенка і навіть неофіційно зустрічався з білоруським диктатором у Мінську.

Реклама

Він також називав Росію братською країною і хвалив господаря Кремля Володимира Путіна за його статтю про Україну.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
"Зайві" субсидії виплатять на картки: кому і коли чекати грошейНовини ЖКГ
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до свята
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до святаНовини компаній

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти