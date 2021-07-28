Шкіряк у прямому ефірі послав Шевченка "облизувати ж**у" Лукашенка (відео)

Ведучий неодноразово намагався припинити перепалку і навіть відключав мікрофони, але це мало допомогло

Євген Шевченко, Олександр Лукашенко та Зорян Шкіряк / колаж "Сьогодні"

Між колишнім екс-радником голови МВС Зоряном Шкіряком і виключеним з фракції "Слуга народу" народним депутатом Євгеном Шевченком у прямому ефірі виникла бурхлива перепалка, під час якої Шкіряк грубо пригадав опонентові його поїздки до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Сутичка сталася в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Шкіряка особливо обурила заява Шевченка, що екс-міністр МВС Арсен Аваков нічого не зробив для безпеки в країні і нібито в Україні "люди бояться вийти на вулицю".

У відповідь екс-радник голови МВС заявив, що пишається "своїм шефом" і що "система безпеки у нас зараз одна з найкращих у Європі", а також порадив Шевченку виїхати в Росію чи Білорусь.

"Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш. Їдь туди, чого ти тут сидиш... Ти себе українцем називаєш?" – прокричав він.

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Шкіряк також заявив, що у Шевченка "руки в крові, як у Путіна".

Шевченко ж вибухнув звичайною риторикою про поганих американців і що скоро до влади прийде "інший народ, який прибере американський націоналізм".

Слід зазначити, що ведучий неодноразово намагався припинити перепалку і навіть відключав мікрофони, але це мало допомогло.

Нагадаємо, Євген Шевченко не приховує своєї приязні до правлячого в Білорусі режиму Лукашенка і навіть неофіційно зустрічався з білоруським диктатором у Мінську.

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Він також називав Росію братською країною і хвалив господаря Кремля Володимира Путіна за його статтю про Україну.