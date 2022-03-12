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Школа під час війни: Шкарлет анонсував відновлення навчання у 14 областях

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 березня, 18:38
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Освітній процес хочуть запустити, де можливо та безпечно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Освітній процес в Україні з 14 березня має розпочатися принаймні у 14 областях.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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Яка ситуація

"Освітній процес ми маємо запустити хоча б у тих регіонах, де це можливо і безпекова ситуація це дозволяє. На сьогодні освітній процес з понеділка має розпочатися принаймні в 14 областях", – сказав він.

За словами міністра, в інших областях ухвалюються рішення щодо подальших дій в освітньому процесі.

Організація навчання

За словами міністра, в Україні за даних умов можливі два варіанти:

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  • тимчасове зупинення процесу там, де території потерпають від російської агресії,
  • організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формою навчання за погодженням з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо.

"На сьогодні будь-яка дитина, якщо вона змінила тимчасово місце проживання, може долучитися до будь-якої школи. На сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну, або на змішану форму навчання", – пояснив Шкарлет.

Нагадаємо, українські школярі почали повертатися до навчання – 10 березня дистанційно відбулися уроки в Дніпрі.

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