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"Шкільна їжа – баланда". Українець запропонував скасувати нове меню – ми дізналися, чому

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 07:00
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Батько 9-річної школярки Владислав Тауцький хоче, щоб у школах відмінили нове меню. Він розповів сайту "Сьогодны", чому діти та батьки незадоволені новими стравами
В Україні запропонували скасувати нове шкільне меню
В Україні запропонували скасувати нове шкільне меню / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті президента з'явилася петиція, автор якої, батько школярки Владислав Тауцький, категорично вимагає відмінити нове меню у школах. Він вважає, що страви не відповідають вимогам розвитку дитячого організму та є неїстівними.

Журналісти "Сьогодны" розшукали автора цієї вимоги та поспілкувалися з ним.

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Він заявив, що його 9-річна дочка приходить зі школи і "накидається на борщ".

"Як правило, їсти борщ не змусиш. Нове меню у її школі з'явилося з понеділка. Як і у всіх. На вигляд шкільна їжа – баланда. Не знаю, як ще назвати. Я почав читати інформацію про це меню. На папері, як і все у нашій країні, усе гарно. У нас же у школах працюють тітки Зіни із Радянського Союзу, є питання до обладнання", – сказав Тауцький.

Чоловік сумнівається у тому, що у школі дотримуються технології приготування оновленого меню.

"Враження, що дітей годують помиями"

Владислав Тауцький уточнив, що дітям дають їжу без олії та солі, але школярі таке їсти не хочуть. Багато людей залишаються після таких обідів голодні.

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"При цьому ще й підвищили ціну на харчування. Ми готові платити і більше, але за умови, що діти будуть ситі. Позитивні відгуки я знаходив лише про київські школи, ліцеї. Можливо, там, де навчаються діти депутатів – там усе й добре. А в нас, коли читаєш відгуки, стає страшно", – сказав він.

Чоловік розповів, що дивлячись на фотографії з їдалень, "складається враження, що дітей годують помиями".

"Наприклад, взяти сьогоднішнє меню (13 січня – Авт.). Був якийсь незрозумілий суп, якась субстанція з вареною морквою. Також були макарони. По них видно, що вони без олії. Крім того, дали шматочок зеленого помідора та котлету. Какао без цукру. Але згідно з новою концепцією, там не сказано, що сіль і цукор потрібно виключити зовсім. Повинні виключити поступово. Але ні в какао, ні в чаї його не було", – зазначив він.

Дитина скаржиться, що болить живіт

Владислав уточнює, що до адміністрації школи ні він, ні батьківський комітет ще не звертався, але планує. Він хоче самостійно прийти до їдальні та перевірити, чим годують дитину.

"Вважаю, що маю право це зробити без попередження. Крім того, дитина скаржиться, що болить живіт. Це не харчування. Зранку змусити дитину повноцінно поснідати складно, але й сподіватися на те, що поїсть повноцінно у школі – не можна. Через це збільшуватимемо обсяг ланч-боксу, який даємо з дому. Дитина може стати інвалідом, якщо цього не робити", – сказав батько школярки.

Чоловік звернув увагу і на такий момент – днями першим уроком була фізкультура. Якщо дитина вдома не поснідає, витратить енергію, то потім їй потрібна поживна, а не дієтична їжа.

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"Можливо, меню і непогане, але багато залежить від тих, хто його готує", – резюмував він.

Клопотенко відповів на критику меню

На бурхливе обговорення у соцмережах відреагував і кулінарний експерт Євген Клопотенко, який причетний до розробки оновленого меню.

"За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід тих, хто стикнувся зі шкільною їжею на місцях", – написав Клопотенко.

Він додав, що спостерігає конфлікт сучасного бачення та старої системи.

"І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", – заявив Клопотенко.

Кулінарний експерт розповів, що разом із командою прочитав усі коментарі. Окрім вже зробленого, вони вирішили навчати кухарів, а також людей, які складають меню, як правильно читати норми.

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