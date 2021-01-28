Шкільна реформа: чи готові в Україні до скасування 10-11 класів

Днями соцмережі облетіло повідомлення, що 10-11-ті класи можуть закрити. Українці палко обговорюють реформування шкіл. І хоча у Міністерстві освіти заспокоюють, що всі охочі зможуть довчитися у школі, батьки дуже переймаються. Зміни таки будуть. І сподобаються вони не усім.

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Чому і які? – про це розповідає кореспондент новин "Сьогодні" Марина Барба.

У смт Баштанка Миколаївської області про освітню реформу тільки й мови. Адже в усіх трьох школах можуть закрити 10-11-ті класи. А до найближчого міста – їхати щонайменше годину. І батьки морально не готові відпускати своїх 15-річних дітей в велике місто.

Згідно з реформою, школи перепрофілюють й розподілять на три групи: початкова (1-4 класи), гімназія (5-9) та ліцей (10-11). У Міністерстві освіти кажуть: усе, для того, аби учні 10-11-х класів не вивчали десятків предметів, а зосередилися на найнеобхідніших для вступу до вишів. Та частина батьків і вчителів від такої ідеї не у захваті. І от одна з причин: наприклад, якщо у вашому місті є умовно 25 шкіл, то 5 із них стануть ліцеями, а у решті 10-11-ті класи закриють.

Начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко пояснює:

"Дійсно, може так бути, що школа, яку ви бачити з вікна зараз, стане ліцеєм, а в 1-й клас вам доведеться піти в школу, яку ви з вікна не бачите, а вам доведеться до неї пройти кілометр чи проїхати кілька зупинок на міському транспорті".

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А якщо у місті населення менше 50 тисяч – ліцей не відкриють взагалі. Тобто усі школи Баштанки навчатимуть дітей лише до 9-го класу.

Директорка Баштанської гімназії Світлана Гапішко каже:

"Ми повністю готові і ми б дуже хотіли у нашому невеликому містечку створити такий ліцей. Але щоб його створити, нам трошечки не дозволяє закон. У місті повинно бути не менше 50 тисяч жителів".

За таких умов села в усій країні можуть залишитися в "освітній ізоляції". У Міністерстві освіти розглядають варіант створення інтернатів при ліцеях. Але чи готові батьки відпускати своїх дітей до міст?

Мама учня Баштанської гімназії Інна Ткачук резонно запитує:

"Хто буде наглядати за моєю дитиною ? Я не думаю, що знайдеться людина, яка зможе контролювати прийом ліків хвилину в хвилину, годину в годину, тим паче, потрібно нам підтримувати раціон харчування".

Що робити із селами за реформою – у міністерстві відверто зізнаються – "поки думають". Можливо, 10-11 класи все-таки залишать. Але чи будуть тоді рівними умови під час вступу до вишу? Адже поглиблене навчання у міському ліцеї й "безпрофільне" – у сільській школі – це геть різна підготовка учнів. Є й чимало інших питань до реформи.

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Співголова ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко цікавиться:

"Наскільки доступною тоді стає середня освіта для тих дітей, які потребують інклюзії? Взяти й обрубати всі старші класи і сказати: "А їдьте куди хочете!". Знаєте, батьки в мене питають: Чекайте, а хто буде фінансово утримувати дитину в інтернаті?"

Згідно з реформою, реорганізація шкіл почне діяти з 2024 року. Але поступові зміни уже невдовзі у Міністерстві освіти не виключають.

Нагадаємо, тиждень тому Міносвіти роз’яснило, як школярів будуть набирати у 10-11-ті класи.

Також писалося, що, після дев'ятого класу учні продовжать вчитися в ліцеях, які замінять старшу школу. Це прописано в законі "Про повну загальну середню освіту". Потрапити до ліцею буде не так просто. Згідно із законом, ліцеї можуть створювати тільки в містах з населенням понад 50 тис. Прийматимуть у старшу школу за конкурсом. Зміни почнуться в 2024 році.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" у статті: "З 2024 року в школах не буде старших класів – закон".

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