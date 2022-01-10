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Школярка зламала руку, а вчителька приклала морожену рибу. В Одеській області сталася НП на уроці

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 15:32
В закладинки
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Дівчинку змусили стрибати через козла на фізкультурі, хоч раніше вона цього і не робила
Поки дівчинка виконувала вправу, вчителька відвернулась і чимось займалася в телефоні.
Поки дівчинка виконувала вправу, вчителька відвернулась і чимось займалася в телефоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області шестикласниця зламала руку на уроці фізкультури. Однак замість того, щоб надати допомогу, її просто відпустили раніше зі школи.

Про це пише OBOZREVATEL.

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11-річна учениця Новозарицької школи (Захарівський район) зламала руку ще 16 грудня. Нова вчителька фізкультури змусила стрибати дівчину через козла, хоч дитина раніше такого не робила.

"Сама відвернулась і чимось займалася в телефоні. Дочка стрибнула невдало і в неї одразу почала боліти рука, вона наче перекрутилася. Дочка розплакалася, але вчителька лише усміхнулася", – розповіла мати постраждалої учениці.

Після цього на неї не звернули увагу і вона звернулася по допомогу до інших педагогів, які були в школі. Пізніше вчителька фізкультури все ж таки принесла з кухні морожену рибу і стала прикладати холод до руки. Дівчинка ще пішла на уроки, але біль був настільки сильним, що вона сама відпросилася додому.

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Учителі матері школярки не зателефонували і швидку теж не викликали.

Виявилося, що дитина зламала руку

Дівчинка розповіла мамі про події в школі лише ввечері. До ранку за дитиною спостергіали вдома, а вже зранку наступного дня вони поїхали в лікарню.

"Ми поїхали до райцентру. Нам, щоб дістатися туди, потрібно 600 грн за машину заплатити. Взяли направлення на рентген. На знімку лікар побачив подвійний перелом і доньці наклали гіпс", – розповіла мама школярки.

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У дитини зламана рука. Фото: Обозреватель

У школі своєї провини не визнають

Вчителька фізкультури заявила, що для школярки мають взяти довідку про те, що рука дійсно зломана, і лише тоді дитина зможе не займатися на уроках фізкультури.

Натомість керівництво школи відмовилося пояснювати, чому мамі дівчинки не повідомили про інцидент на уроці.

В поліції взагалі вдалися до погроз

Мама написала заяву до місцевої поліції, але поговорити зі слідчим Тодоренко вдалося лише по телефону – вона пояснила це тим, що була на похороні.

До того ж слідча пригрозила матері школяки, що на неї можуть скласти протокол за невчасно надану допомогу, якщо вона буде і далі домагатися справедливості.

Мати дівчини поскаржилася до всіх інстанцій

Лише після цього в районі взялися перевіряти цю надзвичайну подію. Вона зателефонувала навіть на урядову гарячу лінію.

Директорка школи створила комісію та провела перевірку. Після того, як лікарі підтвердили наявність травми у дитини завідувачка філії школи Ганна Рангу та вчителька фізкультури Олена Христоризенко отримали догани за невідповідне виконання своїх обов'язків.

Дитині загрожує булінг?

За словами матері постраждалої дівчинки, за два тижні, поки вона сиділа вдома зі зламаною рукою, лише один педагог передав їй завдання.

"Ніхто з учителів не те що не поцікавився здоров'ям, вони навіть не передали домашнє завдання. Дівчинка не написала жодної контрольної наприкінці півріччя, вона не отримала табель. І якщо ви думаєте, що це вперше, то помиляєтеся. Під час локдаунів, коли діти займалися на віддаленні, багато вчителів не проводили уроки. Можна назвати лише кількох педагогів, які дійсно переживають за знання в дітей. Решті байдуже", – обурилась Олена, мати школярки.

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