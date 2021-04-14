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Школярі можуть отримати 100 000 гривень: Кабмін призначив стипендії

14 квітня, 14:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уряд визначив два види стипендій – у школярів є шанс добре заробити, але пощастить тільки кращим

Учні з кращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та переможці шкільних олімпіад отримуватимуть стипендії від 10 000 до 100 000 гривень.

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Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

  • Стипендію в 10 000 грн отримуватимуть щомісяця протягом року 270 учнів, які краще за всіх здадуть ЗНО (по 10 кращих від кожної області).
  • Також стипендії виділяються і переможцям всеукраїнських (85 премій на рік) та міжнародних олімпіад (40 премій): для переможців по Україні – 20 000 грн, міжнародних – 100 000 грн.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів. У зв'язку з поширенням ковіду буде продовжена практика, яка застосовувалася в минулому навчальному році.

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Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстипендії для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.

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школярі учні стипендія Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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