Шкільний скандал на "дистанційці": вчителі образилися через принизливу рекомендацію

У міносвіти вже "відхрестилися" від гучної на всю країну поради

Незважаючи на те що навчальний процес на час локдауна перейшов на "дистанційку", в країні не обійшлося без шкільного скандалу. Перший із таких інцидентів набув всеукраїнського розголосу.

Реклама

Все почалося з того, що на своїй офіційній сторінці в соцмережі Міністерство освіти розмістило інфографіку з рекомендаціями для педагогів на час дистанційного навчання. Одна з них викликала шквал обурення у сотень вчителів і говорить: "Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом".

Пост Міносвіти прокоментували вже сотні людей, багато з яких вважають його вкрай образливим. У той же час один із найбільших освітніх сайтів України розмістив інформацію і у себе, але пізніше приховав функцію коментування. Ми встигли зробити скріншоти тих коментарів, автори яких були обурені більше за інших.

Реклама

"Складається таке враження, що нібито вчителя самі розхристані люди, які не вміють одягатися зі смаком, не стежать за собою тощо. Чи не бачила ще жодного онлайн-уроку, де вчитель був би в піжамі або халаті. Як не соромно давати такі рекомендації вчительству", – прокоментувала рекомендації одна з відвідувачок сайту.

До цього вона додала, що у тих, хто дає такі рекомендації, також немає права наполягати на тлі, який знаходиться за вчителем, який проводить урок із дому.

"Це приватна територія", – обурено дописала коментатор. Її підтримали сотні інших людей, які, очевидно, мають стосунок до школи. І навели приклади, що такі рекомендації треба давати батькам учнів, бо були випадки, коли саме батьки школярів на задньому фоні "хизувалися в нижній білизні".

У Міністерстві освіти нам повідомили, що відомство до скандальної інфографіки лише непрямо дотичне.

"Це не рекомендації міністерства, а рекомендації громадської організації. Ми з ними просто співпрацюємо. Ці правила не є обов'язковими для 100%-го виконання", – повідомили нам в прес-службі міністерства. На уточнююче запитання, чи були в Україні випадки, коли вчителі були неохайно одягнені під час дистанційного уроку, в Міносвіти відповіли категорично: "Ні-ні!"

Не виключено, що розробники рекомендацій керувалися тим, що конфузи під час онлайн-уроків все ж можливі і з боку вчителів. Наприклад, в квітні минулого року на весь світ "прославився" чоловік американської вчительки, який розгулював навпаки відеокамери ноутбука в трусах. Сама учитель залишалася незворушною і продовжувала урок.

Ситуацію з постом Міносвіти прокоментував експерт і освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який також вже чув про рекомендації, що викликала суперечку на всю країну.

"Я бачив це, і мене теж трохи "різонуло". Тут важливо те, що рекомендація доречна по суті, але слова можна було знайти інші, – каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов. – Наприклад, не варто писати "стежте за своїм зовнішнім виглядом", а замість цього доречніше було б звернути увагу, що варто вибирати відповідний одяг і місце для проведення уроку, щоб це не відволікало учнів. Ну і потім, як мені здається, колег-вчителів могло образити те, що педагог і без додаткових рекомендацій стежить за своїм зовнішнім виглядом, адже для нього – це важлива складова професійного іміджу".

Реклама

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці того, як і до якої дати буде проходити дистанційне навчання.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама