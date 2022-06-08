Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України ⚽ Ірландія-Україна: онлайн 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Шмигаль розповів, що зміниться у новому навчальному році

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього року готуються піти у перші класи до 400 тис. дітей
У КМУ намагатимуться, щоб освітній процес був безпечним для дітей
У КМУ намагатимуться, щоб освітній процес був безпечним для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року навчальний рік в Україні на більшій частині території має розпочатися у звичайному режимі, діти ходитимуть до шкіл, а не навчатимуться по Zoom. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що зараз основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу.

Реклама

За його словами, безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.

Для цього Шмигаль дав завдання

  • ДСНС, Мінрегіону та обласним ВДА перевірити всі укриття у навчальних закладах та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей та дорослих.
  • Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.
  • Обласним ВДА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд.
  • Забезпечити посилену охорону садів, шкіл, вишів.
  • Забезпечити навчальні заклади резервними та автономними джерелами енергозбереження.
  • Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це потрібно.

Ситуація із освітою

Цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн , проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.

Українські школи з 1 вересня можуть повернутись до очного навчання. Але це буде дозволено лише тим навчальним закладам , які обладнані укриттями

Реклама

Також "Сегодня" публікувало 6 сервісів для онлайн-навчання, саморозвитку та отримання інформації.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 8 червня
1
Особовий склад 31500
Особовий склад
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артилерія 703
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30395.43

Bitcoin Cash (BCH)

180.35

Binance Coin (BNB)

290.57

Ethereum (ETH)

1806.72

Litecoin (LTC)

62.02

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,19 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.19

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти