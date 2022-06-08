Шмигаль розповів, що зміниться у новому навчальному році

Цього року готуються піти у перші класи до 400 тис. дітей

У КМУ намагатимуться, щоб освітній процес був безпечним для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року навчальний рік в Україні на більшій частині території має розпочатися у звичайному режимі, діти ходитимуть до шкіл, а не навчатимуться по Zoom. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що зараз основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу.

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За його словами, безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.

Для цього Шмигаль дав завдання

ДСНС, Мінрегіону та обласним ВДА перевірити всі укриття у навчальних закладах та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей та дорослих.

Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.

Обласним ВДА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд.

Забезпечити посилену охорону садів, шкіл, вишів.

Забезпечити навчальні заклади резервними та автономними джерелами енергозбереження.

Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це потрібно.

Ситуація із освітою

Цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн , проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.

Українські школи з 1 вересня можуть повернутись до очного навчання. Але це буде дозволено лише тим навчальним закладам , які обладнані укриттями

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Також "Сегодня" публікувало 6 сервісів для онлайн-навчання, саморозвитку та отримання інформації.