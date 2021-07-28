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Шмигаль: Україна отримає майже 50 млн доз вакцини від COVID-19

28 липня 2021 14:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду заявив, що цього року в планах повністю вакцинувати більшість українців

Особливо багато буде американського Pfizer. Колаж "Сьогодні"

Особливо багато буде американського Pfizer. Колаж "Сьогодні"

В Україні вже зробили 5 мільйонів щеплень від коронавірусу, а до кінця року планується вакцинувати більшість дорослого населення. Для цих цілей наша країна отримає майже 50 мільйонів доз вакцини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників", – сказав він.

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Шмигаль зазначив, що тільки за кошти держбюджету до кінця року буде привезено до України 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

"Цієї кількості вакцин буде досить, щоб виконати завдання з повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський заявив, що у серпні в Україні зможуть робити до 250 тисяч щеплень на добу.

Також дивіться в нашому сюжеті про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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