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СБУ затримала агента "ЛНР", який працював в сервісному центрі МВС

8 квітня, 19:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він влаштувався на роботу за підробленими документами

Співробітники СБУ викрили колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МГБ ЛНР", який переїхав в Херсонську область і працевлаштувався в структуру Міністерства внутрішніх справ.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник незаконно зайняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС в Херсонській області. Він надав керівництву сфальсифіковані документи, щоб його прийняли на роботу. Після чого передавав бойовикам секретні дані.

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В СБУ встановили, що чоловік протягом 2015-2016 років був "оперативним співробітником" так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" і вербував громадян. Він залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Зловмисник збирав для бойовиків інформацію про місця дислокації і засоби безпеки держустанов, адмінбудівель та правоохоронних органів України.

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Силовики затримали правопорушника в одному з житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. За місцем проживання та в його офісі провели обшуки, правоохоронці виявили документи, які долучать до справи як доказ провини. Також вилучено дві тротилові шашки з електродетонаторами.

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Зловмиснику повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні незаконних збройних формувань, незаконному поводженні зі вибуховими речовинами. Його вже заарештували.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України заблокувала канал поставки на підприємства військово-промислового комплексу Росії української продукції військового призначення. Товари потрапляли в Росію під виглядом цивільних.

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