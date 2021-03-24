Шпигунський скандал на Волині: КДБ Білорусі вербував прикордонника для контрабанди зброї

Оперативники української прикордонної служби та контррозвідки розсекретили в Волинській області агента білоруської спецслужби.

Реклама

Про це повідомили 24 березня в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Відео: Сьогодні

Речниця управління СБУ у Волинській області Іванна Поліщук розповіла:

"Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь".

Читайте також: СБУ відзвітувала про роботу: 52 кримінальних виробництва за держзраду з початку року

Згідно з результатами розслідування, агент Комітету державної безпеки Білорусі мав зібрати інформацію, зокрема й особисту, про українських прикордонників і митників на кордоні з Білоруссю та співробітників інших правоохоронних органів

Реклама

Також він збирався організувати канал постачання до України зброї та інших товарів військового призначення з Російської Федерації. Контрабанду збиралися постачати транзитом через Білорусь (і надалі – через ділянку кордону на Волині).

Для цього білорус "завербував" співробітника ДПСУ, проте той одразу повідомив про це правоохоронним органам. І під час наступного приїзду для зустрічі з прикордонником агента білоруського КДБ заарештували.

Наразі йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.114 КК – шпигунства.

Нагадаємо, раніше цьогоріч 39-річного жителя Волинської області звинуватили у співпраці з іноземною спецслужбою і сприянні їй у підривній діяльності на території України.

Крім того, минулого місяця співробітники СБУ викрили агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців військової розвідки.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама