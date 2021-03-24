Шпигунський скандал на Волині: КДБ Білорусі вербував прикордонника для контрабанди зброї

Оперативники української прикордонної служби та контррозвідки розсекретили в Волинській області агента білоруської спецслужби.
Про це повідомили 24 березня в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Речниця управління СБУ у Волинській області Іванна Поліщук розповіла:
"Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь".
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Згідно з результатами розслідування, агент Комітету державної безпеки Білорусі мав зібрати інформацію, зокрема й особисту, про українських прикордонників і митників на кордоні з Білоруссю та співробітників інших правоохоронних органів
Також він збирався організувати канал постачання до України зброї та інших товарів військового призначення з Російської Федерації. Контрабанду збиралися постачати транзитом через Білорусь (і надалі – через ділянку кордону на Волині).
Для цього білорус "завербував" співробітника ДПСУ, проте той одразу повідомив про це правоохоронним органам. І під час наступного приїзду для зустрічі з прикордонником агента білоруського КДБ заарештували.
Наразі йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.114 КК – шпигунства.
Нагадаємо, раніше цьогоріч 39-річного жителя Волинської області звинуватили у співпраці з іноземною спецслужбою і сприянні їй у підривній діяльності на території України.
Крім того, минулого місяця співробітники СБУ викрили агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців військової розвідки.
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