Штам "Омікрон" знайшли ще у двох регіонах України – скільки вже захворіло

В Україні зафіксували ще п'ять випадків нового штаму коронавірусу – головний санлікар розповів подробиці

У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу та небезпечні штами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні виявили п'ять нових випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Загалом у країні вже шість хворих.

Про це розповів головний санлікар України Ігор Кузін у Facebook.

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Де знайшли "Омікрон"?

Новий штам зафіксували у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові.

Троє пацієнтів із підтвердженими випадками повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Наразі триває епідеміологічне розслідування, медики обстежують контактних осіб.

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Кузін нагадав, що перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. П'ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського.

Чому ПЛР-тест може не побачити "Омікрон"?

Майже третина ПЛР-тестів можуть показати помилковий негативний результат, проте якщо всі симптоми пацієнта свідчать про ковід, лікарі мають план дій. Медики відправляють хворих на повторні тести.

Професор Сергій Крамарєв пояснив, що чутливість ПЛР-тестів у кращому разі сягає 80%. Тобто 20%, а то й 30% результатів можуть бути хибними.

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При цьому тест може не побачити не лише "Омікрон", а й інші штами.