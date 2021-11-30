Штам "Омікрон" наступає, а області бояться виходити з "червоної" зони: головне про COVID-ситуацію в Україні

Україна посилила правила в'їзду через поширення коронавірусу варіанту "Омікрон" у світі

У "червоній" зоні хочуть залишитись Одеська та Луганська області. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус, однак насувається нова загроза – штам "Омікрон". Вже кілька областей заявили, що не поспішатимуть виходити з "червоної" зони адаптивного карантину.

Головне про обстановку з коронавірусом в країні – у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Ситуація в Україні

За минулу добу зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197).

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 1749 осіб;

летальних випадків – 561;

одужали – 25 318 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1646;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 516;

Дніпропетровська область – 393;

Донецька область – 706;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 368;

Запорізька область – 592;

Івано-Франківська область – 167;

Київська область – 694;

Кіровоградська область – 178;

Луганська область – 224;

Львівська область – 467;

Миколаївська область – 484;

Одеська область – 367;

Полтавська область – 875;

Рівненська область – 431;

Сумська область – 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область – 344;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 645;

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація

В понеділок, 29 листопада, вакцинувалися проти коронавірусу 226 059 людей. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.

Загалом, понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Карантинні зони в Україні

В Києві щонайменше три дні поспіль жодний показник не відповідає "червоній" зоні, хоча столиця в ній залишається.

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Крім того, у Хмельницькій області поліпшився показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування – вже два дні він в межах норми. Повний список областей по карантинним зонам 30 листопада:

"Червона"

Київ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

"Помаранчева"

Закарпатська

Полтавська

"Жовта" зона

Кіровоградська

Тернопільська

Харківська

Чернівецька (області)

Одеська область проти виходу з "червоної" зони

Там не планують скасовувати обмеження "червоної" зони. Карантинні правила можуть діяти до кінця свят.

Голова обласного Управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що незабаром згортатимуть частину ліжок у лікарнях. Йдеться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.

Але чиновниця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всіх покращень "червона" зона в Одеській області необхідно продовжити.

"На мій погляд, у "червоній" зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми", – наголосила чиновниця.

Луганська область теж хоче зберегти карантин

Там після засідання комісії ТЕБ та НС керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, передбачених для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації у регіоні.

"Червону" зону хочуть продовжити, хоч там і фіксують близько 200 випадків щодня, а на вихідних було менше 100.

Правила в'їзду в Україну посилили через штам "Омікріон"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено новий штам коронавірусу "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Це стосується мандрівників, які були в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік понад 7 днів. Вони зобов'язані пройти 14-денний період самоізоляції.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікарка із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анджеліка Кутзі одна з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс і високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також незрозуміло, чи захистить від зараження цим штамом наявна у світі та Україні COVID-вакцина.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

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