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СЬОГОДНІ Новини України

Штормовий вітер та дощі – синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 10:39
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Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності
В Україні дутиме сильний вітер - до 15-20 м/с
В Україні дутиме сильний вітер - до 15-20 м/с

В Україні у неділю, 19 вересня, можливе погіршення погодніх умов – дощі та пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

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У Києві та Київській області прогнозують значний дощ. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності, жовтий.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня у країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
  • Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода суттєво зіпсується, а в кінці місяця будуть два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.
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