Штормовий вітер та дощі – синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.