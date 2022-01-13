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Різке потепління принесе шторм в Україну: де погіршиться погода (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 січня, 15:05
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Пориви вітру сягатимуть штормових позначок – до 25-27 м/с
На дорогах буде ожеледиця, а вітер значно посилиться.
На дорогах буде ожеледиця, а вітер значно посилиться. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 14 січня, в Україні буде дуже вітряно, оголошений "помаранчевий" рівень небезпечності. Крім того, на дорогах буде ожеледииця.

Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Штормове попередження

Протягом дня пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Це відноситься до другого рівня небезпечності, помаранчевого.

"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.

Які області зачепить негода

14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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14 січня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Посилення вітру в Україні. Карта: Укргідрометцентр

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Що означає помаранчевий рівень

II ступінь означає, що погодні умови небезпечні , несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Попри відлигу буде ожеледиця

Температура повітря завтра стрімко підвищиться, практично по всіх областях України буде відлига. У зв'язку зі зростанням температури опади випадатимуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.

Ожеледиця все ще зберігатиметься, тому водії повинні бути особливо уважними та обережним

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