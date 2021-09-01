Штормовий вітер і похолодання. Як зміниться погода 2 вересня – прогноз

У четвер, 2 серпня, в Україні знизиться температура повітря, періодично будуть йти дощі.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко в Facebook.
Як зустріти осінь і що потрібно встигнути зробити
Згідно з її прогнозом, завтра стане прохолодніше в більшості областей України. Протягом дня очікується 13-18 градусів. Трохи тепліше буде в південних областях, у Дніпрі, Донецькій і Луганській областях – 20-24 градуси.
Періодично дощі йтимуть у всіх областях країни. Також очікується сильний вітер, до штормових поривів.
У Києві 2 вересня також очікується сильні пориви вітру, ймовірний дощ.
"І – похолодання! Температура повітря в столиці не перевищить 14-15 градусів. Словом, вересень закликає до осінньої дисципліни, ніби каже – пора вже всім до роботи після літнього безтурботного байдикування", – написала Діденко.
У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи
- В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини.
- В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом у плані високої температури. Завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.
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