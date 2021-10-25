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Штрафи за відсутність COVID-сертифікату у транспорті: Кабмін уточнив, хто повинен платити

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 19:49
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З 21 жовтня в Україні через погіршення епідситуації вступили в силу нові правила міжрегіональних перевезень
Правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях
Правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях / Фото: Колаж: Сьогодні

Штрафи за відсутність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами будуть оплачувати пасажири.

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

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"Офіційно опубліковані зміни до постанови КМУ №1236, якими внесено зміни до пунктів, де відповідальність за відсутність вакцинації або ПЛР-тесту на маршрутах міжобласного сполучення, переносяться з перевізника, безпосередньо на споживача транспортних послуг – пасажира", – написав на сторінці в Facebook глава всеукраїнського об'єднання пасажирських перевезень Ігор Житинський.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. До 34 тис. грн.

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Які правила введуть в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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