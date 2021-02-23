Штурм Офісу президента прихильниками Стерненка: всі подробиці (фото, відео)

Після вироку Стерненку активісти прийшли на Банкову

Сьогодні, 23 лютого, на Банковій під Офісом президента акція протесту переросла в зіткнення із силовиками. Протест почався через вирок суду в справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Що відбувається під ОП:

22:30 Протестуючі анонсували всеукраїнську акцію на суботу, 27 лютого. До півдня скликають всіх на Банкову. Сьогоднішній протест розходиться.

22:15 Протестуючі розпилювали газ в сторону поліції, також закидали фаєрами. Про це повідомили в поліції Києва. Постраждалим копам надають допомогу. Провадження відкрито за опір співробітникові правоохоронного органу.

22:10 На Банковій затримано 17 активістів. Про це повідомляє поліція Києва. Кілька поліцейських отримали опіки очей. Відрито кримінальне провадження

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21:43 Підпалили шоломи правоохоронців, які зірвали під час протесту

21:41 На дах прохідний Офісу президента заліз чоловік, правоохоронці швидко його зняли з будівлі

Нагадаємо, протест почався близько 20:00 – відразу прийшли близько тисячі прихильників Стерненка. Спочатку правоохоронці не підпустили їх до Офісу президента, рух на вулиці Інститутській було паралізовано.

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Невдовзі після початку акції в правоохоронців полетіли сніжки і петарди.

Пізніше протестувальників пустили до паркану біля Офісу президента, де почалися сутички з правоохоронцями.

Мітингувальники пішли стінкою на силовиків, проте кордони прорвати не змогли. З двох правоохоронців зірвали шоломи, у силовиків летять петарди, сніжки, фаєри.

Станом на 21:15 натовп близько 6 разів намагався продавити кордон правоохоронців. Силовики заходять у натовп, відокремлюють протестувальників і виводять найбільш буйних з натовпу.

Протести проходять у різних містах України.

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Як відомо, вироком суду Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі із часткової конфіскацією майна. Подробиці справи Стерненка читайте за посиланням.

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