Штурм Офісу президента прихильниками Стерненка: всі подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 23 лютого, на Банковій під Офісом президента акція протесту переросла в зіткнення із силовиками. Протест почався через вирок суду в справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.
Що відбувається під ОП:
22:30 Протестуючі анонсували всеукраїнську акцію на суботу, 27 лютого. До півдня скликають всіх на Банкову. Сьогоднішній протест розходиться.
22:15 Протестуючі розпилювали газ в сторону поліції, також закидали фаєрами. Про це повідомили в поліції Києва. Постраждалим копам надають допомогу. Провадження відкрито за опір співробітникові правоохоронного органу.
22:10 На Банковій затримано 17 активістів. Про це повідомляє поліція Києва. Кілька поліцейських отримали опіки очей. Відрито кримінальне провадження
21:43 Підпалили шоломи правоохоронців, які зірвали під час протесту
21:41 На дах прохідний Офісу президента заліз чоловік, правоохоронці швидко його зняли з будівлі
Нагадаємо, протест почався близько 20:00 – відразу прийшли близько тисячі прихильників Стерненка. Спочатку правоохоронці не підпустили їх до Офісу президента, рух на вулиці Інститутській було паралізовано.
Невдовзі після початку акції в правоохоронців полетіли сніжки і петарди.
Пізніше протестувальників пустили до паркану біля Офісу президента, де почалися сутички з правоохоронцями.
Мітингувальники пішли стінкою на силовиків, проте кордони прорвати не змогли. З двох правоохоронців зірвали шоломи, у силовиків летять петарди, сніжки, фаєри.
Станом на 21:15 натовп близько 6 разів намагався продавити кордон правоохоронців. Силовики заходять у натовп, відокремлюють протестувальників і виводять найбільш буйних з натовпу.
Протести проходять у різних містах України.
Як відомо, вироком суду Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі із часткової конфіскацією майна. Подробиці справи Стерненка читайте за посиланням.
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