Шуфрича вдарили в обличчя і звалили з ніг: бійка нардепа з журналістом Бутусовим – відео

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні
В ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі Україна 24 нардепи від ОПЗД Нестор Шуфрич вчинив бійку з журналістом Юрієм Бутусовим.
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В ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі Україна 24 нардепи від ОПЗД Нестор Шуфрич вчинив бійку з журналістом Юрієм Бутусовим.
Новина доповнюється...
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