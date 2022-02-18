Шуфрича вдарили в обличчя і звалили з ніг: бійка нардепа з журналістом Бутусовим – відео

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

В ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі Україна 24 нардепи від ОПЗД Нестор Шуфрич вчинив бійку з журналістом Юрієм Бутусовим.

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