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Жарти в сторону – 1 квітня потеплішає до +20: синоптик уточнила прогноз

31 березня, 14:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жителям деяких областей погоду зіпсують дощі, будуть навіть перші грози

В Україні вже істотно потеплішало, але завтра, 1 квітня, очікується до +20 – і це не жарт. При цьому трохи зіпсують погоду дощі на заході і в північних областях. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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У четвер в більшості областей України очікується 15-20 градусів тепла

Уздовж смуги Сумська-Черкаська-Полтавська-Одеська області температура буде трохи свіжішою, але також тепло, 11-15 градусів.

Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний.

1 квітня дощі пройдуть у західних та місцями в північних областях. На решті території України – без опадів. У західних областях з'являться перші грози (на карті зона можливих гроз жовтого кольору).

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У Києві завтра вдень 17-19 градусів. Вітер з південного заходу і без опадів.

2 квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися: спочатку на заході і півночі, а на вихідних похолодає в більшості областей України.

Досить холодний березень закінчується довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось в наступному місяці будуть температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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погода прогноз погоди 1 квітня наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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