Схопив за горло та тягнув до директора. В Одесі звільнили вчителя, який підняв руку на учня (відео)

Вчитель втратив роботу відразу після інциденту

Під час уроку вчитель у прямому розумінні намагався затягти учня до директора / Фото: Колаж: Сьогодні

У Одесі у школі №82 вчитель застосував силу по відношенню до учня. Під час уроку він у прямому розумінні намагався затягти учня до директора.

Про це повідомила директор департаменту освіти міськради Олена Буйневич у Facebook.

Реклама

За її словами, чоловіка вже звільнили. Але, на жаль, це не поодинокий випадок.

"Вчителя звільнили. Правильно вчинили. Не обговорюється. Як би не було, підняти руку на дитину – дорівнює вийти з професії, все", – написала Буйневич.

Реклама

Що робити вчителям, якщо діти зривають уроки

Буйневич наголосила, що у випадках, коли дитина категорично заперечує норми поведінки, школа не повинна виглядати беззахисною.

За її словами, є чіткий алгоритм дій, куди потрібно звертатися у подібних випадках.

Психологічна служба.

Ювенальна поліція.

Служби, які допомагають стимулювати батьків до виконання своїх обов’язків.

"Запитую, чи працювали з фахівцями? Чи зверталися по допомогу? Ні. Нехай якось вчителі на уроках… аби тихо", – написала чиновниця.

Реклама

У Києві вчитель обзивав та погрожував дітям

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам та обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео. Там можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?" – казав учитель.

До того ж педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника.

Раніше ми писали: