Швед продав яхту та купив швидкі Україні: що відомо про волонтера

Громадянин Швеції заснував організацію для допомоги нашій країні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Громадянин Швеції продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець Сумської області. Про це нещодавно повідомив депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відомо про волонтера.

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Чоловіка звуть Нільс Абрагамсон. Він організатор шведської волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation, яка збирає гроші на швидкі допомоги для України. За кермом однієї з машин від особисто приїжджав в Україну. У машинах є все необхідне обладнання, навіть можна оперувати, розповідав він.

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"Я бачив багато відео в тіктоку, прямі трансляції. Я сказав собі: я дійсно повинен щось зробити, Україна потребує допомоги, багато хто постраждав від бомбардувань. Ми повинні їх рятувати", – розповідав він журналістам.

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Організація Нільса Абрагамсона збирає гроші на нові автомобілі швидкої допомоги від небайдужих людей. Серед волонтерів, які привозили швидкі в Україну, є член шведського парламенту Магнус Якобссон.

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