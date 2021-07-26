Сильна спека і теплі грозові дощі: якою буде погода до кінця липня

Українці знову рятуються від спеки як можуть / Фото: Сьогодні
В Україну повернулася спека і до кінця місяця українців будуть терзати гарячі +34. Високу температуру навіть не зіб'ють грозові дощі, які будуть кочувати по різним областям країни.
Про це свідчать карти Укргідрометцентру.
У вівторок, 27 липня, дощі з грозами на заході країни, у Вінницькій і Житомирській областях. Температура повітря 30-32 градуси, на півдні до +34.
У середу, 28 липня, дощі охоплять майже всю Україну: грози будуть на заході, півночі, півдні та в центральних областях (у тому числі і в Києві). У західних областях 26-29 градусів (на Закарпатті до +33), на півдні та сході 32-34, у столиці 28-30.
У четвер, 29 липня, на заході, у Вінницькій і Житомирській областях 26-29 градусів, на півдні та сході 32-34, в інших областях 29-32. На цей раз дощити буде всюди, крім заходу країни.
У п'ятницю, 30 липня, грози очікуються лише на Донбасі. У решті регіонів сухо і сонце. На заході 28-30 градусів, на півночі і в більшості центральних областей 30-32, на сході та півдні до +34. У столиці без опадів і 29-31 градус.
У суботу, 31 липня, температура повітря не зміниться – буде такою же, як і в суботу. А ось дощі знову повернуться в західні області, а також мокру погоду чекаємо у центральних областях (у тому числі і в Києві).
- Останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися в річки, а автомобілі по ним плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.
- На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо - жителів містечка здивував величезний вихор.
- Потужні зливи добралися до Маріуполя - автомобілі плавали по воді, людей мало не зносило течією.
- В Одесі потоки змивали все на своєму шляху, вода стікала у нічні клуби, заливала кафе і магазини.